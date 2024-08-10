سلوى محمد علي: الفنان مش قدوة والفن مش رسالة

السبت، 10-08-2024
01:34 م
نسمه عبد الوهاب
تحدثت سلوى محمد علي عن دور الفن
ان وتأثيره في الحياة العامة، قائلة: "هناك مفهوم عن كون الفن
ان قدوة، ولكنه غير ذلك، الفن
مش رسالة كما يعتقد البعض، في مفهوم متاخد عن الفن
ان أنه قدوة وأن الفن
رسالة، ولكن الحاجات دي ظاهرها لذيذ وباطنها وحش، فمحدش قدوة لحد والفن
مش رسالة".
وقالت سلوى محمد علي عن أعمالها المسرحية: "لو خُير أي فن
ان بين المسرح وأي مجال آخر لاختار المسرح، والحمد لله الدنيا كانت منقسمة بيني وبين زوجي لما كان يشتغل ويكسب فلوس، كنت أعمل في المسرح وأصرف على المسرح من مالي الخاص، وعندما مرض زوجي وأصبح لا يستطيع الإنفاق على المنزل، بدأت أتجه إلى الأعمال التي تعمل فلوس مثل الدراما والسينما".