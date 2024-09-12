بعد طلاقها.. تصرف مفاجئ من الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي (فيديو)





أعلنت الشيخة مهرة، ابنة الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاق عطر باسم Divorce "طلاق"، من شركة "مهرة إم 1".

وشاركت الشيخة مهرة سلسلة منشورات عبر حسابها الرسمي في "إنستجرام" طرحت خلالها العطر الجديد، الذي تميّز بعبوة مطلية باللون الأسود، تحمل اسمه Divorce باللون الأبيض، بالإضافة إلى حرف الميم باللغتين العربية واللاتينية، في إشارة إلى الحرف الأول من اسم الشيخة.

وكانت الشيخة مهرة البالغة من العمر 30 عاما، قد أعلنت في يوليو الماضي، عن طلاقها من الشيخ مانع بن محمد آل مكتوم، أحد أفراد العائلة الحاكمة في دبي.

وكتبت في منشور على "إنستجرام": "عزيزي زوجي.. بينما أنت مشغول برفاق آخرين. أُعلن طلاقنا: أُطلقك.. أُطلقك.. وأطلقك! اعتني بنفسك.. زوجتك السابقة".

ودخل الثنائي القفص الذهبي في مايو 2023، وفي الأول من مايو 2024 رُزقا بطفلتهما مهرة.