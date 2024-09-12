لماذا التزم إيهاب جلال الصمت بعد الإطاحة به من تدريب المنتخب؟.. حتحوت يرد





نعى الإعلامي هاني حتحوت، المدير الفني الأسبق للمنتخب ونادي الإسماعيلي إيهاب جلال، الذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر يناهز الـ 57 عامًا.

وأشار حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إلى أنه عقد جلسة مع إيهاب جلال برفقة الإعلامي كريم رمزي والتي كانت منذ ثلاث شهور ماضية، في الإسماعيلية، مؤكداً أنه كان يرفض استخدام الهاتف، بسبب انشغاله الدائم مع الأندية التي قام بتدريبها.

وحول قرار رحيلة من منتخب مصر قال حتحوت:« إن إيهاب جلال كان يفضل الصمت في هذا الموضوع ورد الإساءة بالأدب والتجاهل والكرم في كل المواقف»، مؤكداً أن هناك حالة حزن وصدمة لدي الجماهير و اللاعبين بعد نبأ وفاة رحيل إيهاب جلال .

وفقدت الكرة المصرية مدربا متميزا بعد مسيرة تدريبية حافلة شهدت قيادته العديد من الأندية المصرية والعربية ومن ضمنهم الزمالك والإسماعيلي والمصري وكذلك قاد منتخب مصر الوطني في وقت سابق وكانت آخر محطاته التدريبية تدريب فريق الإسماعيلي، والذي تولى مهمته الفنية في 6 أغسطس 2023.



