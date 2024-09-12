"هي وابن أختها خلصوا عليه".. مقتل شاب على يد زوجته بالشرقية والكشف عن السبب





عرضت قناة “العربية مصر” تقرير فيديو بعنوان: "علمت أنه كان ينوي الزواج عليها"، مقتل شاب على يد زوجته وابن شقيقتها في الشرقية.

وجاء في التقرير أنه في مشهد مؤثر شيع أهالي كفر العمدة بالشرقية، جنازة شاب قتل على يد زوجته وابن شقيقتها، بعد خلافات بين المجني عليه و المتهمة في القضية.

وأوضحت القناة أن المجني عليه يدعى منير فخري ويبلغ من العمر 36 سنة، وأن زوجته علمت أنه كان ينوي الزواج عليها فخططت المتهمة في القضية لـ الجريمة بمعاونة ابن شقيقتها.

وكشفت القناة أن المتهمين في القضية قاموا بترك الجثة في ورشة حدادة، وأن هذه الورشة يمتلكها المجني عليه.

وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهمين في القضية، وتم حبسهم بتهمة القتل العمد.



