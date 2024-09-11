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مقتل وإصابة 13.. أول فيديو للطائرة العسكرية الإسرائيلية بعد سقوطها في قطاع غزة

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الأربعاء، 11-09-2024 12:02 م


أكدت وسائل إعلام اسرائيلية تحطم طائرة مروحية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ،  ما أدى لمقتل 3 جنود اسرائيليين وإصابة 10 آخرين.

 

ونشرت وسائل إعلام اسرائيلية صورا تبرز تحطم الطائرة جنوبي قطاع غزة بعد تحطمها، وبجري جيش الاحتلال تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات سقوط المروحية العسكرية في غزة.

 

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلى الثلاثاء، أنه شن غارات جوية على منشآت تابعة لـ"حزب الله" فى مناطق عيتا الشعب والخيام والناقورة جنوبى لبنان.

 

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن بيان الجيش القول "إنه بالإضافة إلى ذلك، أطلقت قواته قذائف هاون في منطقة الناقورة جنوبي لبنان".

 

 

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