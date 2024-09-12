"خدتها ورايا على المكنة".. النيابة تفتح تحقيقاً في مهرجان "شواحة"





تستمع نيابة الهرم اليوم الخميس إلى اقوال سامح قناوي المحامي في البلاغ المقدم منه ضد مطرب المهرجانات "شواحة" يتهمه فيه بالإساءة الى قسم المجتمع بسبب "خدتك ورايا على المكنة"

وأحاله النائب العام بلاغ يتهم اتهام مطرب المهرجانات "شواحة" ببث "مهرجان" تتضمن كلماته محتوى فاضح ومسئ للمجتمع المصري.

وطالب البلاغ الذي تقدم به سامح قناوي المحامي محاسبة "شواحة" بتهمة الاساءة لقيم وتقاليد المجتمع المصري حيث تضمن البلاغ:" ان المطرب الشعبي محمد كمال وشهرته "شواحة" يقوم بصناعة محتوى غنائي لا يليق بالآداب العامة والذوق العام للمجتمع المصرى و يسئ للفن المصرى والعربي واستغلال الفن الشعبي المحبوب عند الشعب العربي والمصرى خاصة (المهرجانات) عبر القناة الخاصة به على اليوتيوب.

وأضاف البلاغ ان "شواحة" استخدم اردأ الالفاظ واسوء المعانى والكلمات والتي جاءت كلماتها في مهرجان "خدتها ورايا على المكنة.. ومعايا مفتاح المكنة" والتي تحتوي كلماتها على معاني اباحية صريحة.

وذكر سامح قناوي المحامي في بلاغه أن هذه الألفاظ تمثل إساءة الى المجتمع المصرى ونساء مصر التي تمثل ابنتي او امي او زوجتي في رسم صورة الى المجتمع المصرى على أنه مجموعة من متعاطين المخدارت واللصوص وممارسات الدعارة مما يشكل جريمه مكتملة الأركان للحياء العام والتلفظ بكلمات لا تليق بالمجتمع وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين مما يهدد الذوق العام للمجتمع المصرى والادب العام له ويشكل الخطر على أبناء المجتمع المصرى الذي تعلق بشده بهذا النوع من الاغاني وما يتعلق به من أغاني او فيديوهات يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تشكل الخطر الأكبر على المجتمع المصرى.

وأضاف البلاغ أن مثل هذا الأفعال جريمة تعدى على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصرى يعاقب عليها القانون المصري في المادة ٢٥ من قانون ۱۷۵ لسنه ۲۰۱۸ والتي تنص على :- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولاتجاوز مائة الف جنيه ، او باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على اى من المبادئ أو القيم الاسريه في المجتمع.