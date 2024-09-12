عامل ينهي حياة زوجته الحامل بتوأم لسبب صادم





قتل عامل زوجته الحامل بعد أن انهال عليها بالضرب بسبب معاتبتها الدائمة له على ترك عمله بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

واتضح أن الزوجة كانت تلوم زوجها باستمرار على عدم التزامه بالعمل، خاصة مع اقتراب موعد ولادتها لتوأم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوفاة سيدة حامل بعد تعرضها للاعتداء بالضرب والسحل في منزلها، وفق "القاهرة 24".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الزوج، الذي اعترف أثناء التحقيقات بأنه لم يقصد قتل زوجته، موضحًا أن معاتبتها المستمرة له على ترك العمل هي التي دفعته إلى الاعتداء عليها.