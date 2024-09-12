لاعبون يكشفون سبب ما حدث لـ إيهاب جلال: حسبي الله ونعم الوكيل





تصدر اسم الراحل إيهاب جلال مدرب المنتخب الوطني الاسبق والاسماعيلي الحالي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، فيما نعاه لاعبون بحالة حزن شديدة وكشف بعضهم عن تعرض الراحل لظلم كبير.

حيث علق عمرو بركات لاعب النادي الأهلي السابق وزوج ابنة إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي على خبر وفاة الأخير، صراع قصير مع المرض.

ونشر بركات عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة لإيهاب جلال ومعه حفيدته وعلق عليها: «حبيبي أطيب وأحن وأنضف الناس حسبى الله ونعم الوكيل في أي حد ظلمك حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد شكك في ذمتك ..... حسبى الله ونعم الوكيل في أي حد كان سبب .... إنا لله وإنا إليه راجعون في مكان أنظف وأحسن إن شاء الله نعم الخلق والقدوة في كل شئ ربنا يرحمك يا حبيبي. حسبى الله ونعم الوكيل».

رسالة غامضة من نجم الأهلي

محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، كتب منشورا، قال فيه: "الله يرحم الكابتن ايهاب جلال، مهما حكيت مش هوصف أبدا قد ايه كان اخلاق ومتربي وجميل.. شاطر وناجح ومحبوب.. قلبي حزين عليه يا جماعة، مش مهم اللوايح ولا مهم العقود ولا مهم المستحقات ولا مهم السمعة ولا مهم السيرة ولا مهم لو كنت ضحكت عليه او اتشطرت او استقويت ووجعت له قلبه.. كل ده راح لأن صاحبه مات".

وأضاف أفشة: "بس السؤال.. عارف صاحبه هيشتكي عند انهي قاضي ؟، هتقدر تستحمل حكم ملك الملوك !! حسبي الله ونعم الوكيل".

رسالة مثيرة من أحمد الشيخ

لم يكن أفشة الوحيد الذي تحدث عن إيهاب جلال، بل أطلق لاعب الأهلي السابق والإسماعيلي الحالي أحمد الشيخ العنان لغضبه ليصيب بسهامه من تسبب في تدمير نفسية الراحل.

أحمد الشيخ

وكتب أحمد الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "لا إله إلا الله.. اللهم اجرني في مصيبتي.. كابتن ايهاب جلال فى ذمة الله.. يارب صبرنى".

وكتب الشيخ بشكل مفاجئ: "حسبي الله ونعم الوكيل فى اللى كان سبب فى تدمير نفسيتك.

حسبي الله ونعم الوكيل فى اى حد شكك فى ذمتك وشرفك.

حسبي الله ونعم الوكيل فى أي حد جرحك بكلمة.

حسبي الله ونعم الوكيل فى أي حد كان سبب فى تعبك، حسبي الله ونعم الوكيل".

وتوفي أمس الأربعاء، إيهاب جلال، بعد صراع قصير، مع المرض خلال الأيام القليلة الماضية، متأثرًا بالوعكة الصحية التي تعرض لها، يوم الأحد، 1 سبتمبر 2024، وتم نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة، حيث دخل إلى غرفة العناية المركزة بعدما كشفت الفحوصات تعرضه لجلطة في أحد الشرايين المغذية للمخ، مما أدى إلى تلف في الفص الأيسر للمخ، ومكث في المستشفى، حتى وافته المنية، الأربعاء، الموافق 11-9-2024.