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بالفيديو.. الشيخة موزا والدة أمير قطر:"خاب ظننا"

خه
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الخميس، 12-09-2024 11:09 ص

قالت الشيخة موزا بنت ناصر والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن ما يحدث في غزة كشف عن وحشية عالم زعم أنه متحضر وظنناه كذلك وخاب ظننا، مؤكدة أن الحرب على غزة لا يقبلها ذو ضمير وأخلاق.

وأضافت في كلمة لها خلال احتفاء مؤسسة التعليم فوق الجميع باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات : "التكلفة الإنسانية للحرب على غزة لا يقبلها ذو ضمير وأخلاق ومبادئ إنسانية".

وتابعت : "إنني واحدة من الذين ينتابهم الغضب حيال ما يرتكب من جرائم بحق الفلسطينيين وبحق القانون الدولي".


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