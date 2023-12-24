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سعودي يقتل ابنتيه غرقا.. والداخلية تعلن قتله تعزيرًا

صورة-إعدام-البرماوية
ارشيفية
الأحد، 24-12-2023 01:05 ص

 

أصدرت وزارة الداخلية، السعودية، بياناً حول تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

 

قال الله تعالى:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / طلال بن مبارك بن خليف العصيمي العتيبي - سعودي الجنسية - على قتل ابنتيه الطفلتين / راما و / لانا ـ سعوديتي الجنسية ـ وذلك بإغراقهما في حوض غسالة كهربائية مما أدى إلى وفاتهما.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ونظراً لبشاعة جرمه، وخطورة فعله، وانعدام الرحمة والشفقة لا سيما تجاه ابنتيه الصغيرتين مما يدل على تأصل الشر في نفسه، ولتأثير الجريمة على المجتمع، فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / طلال بن مبارك بن خليف العصيمي العتيبي - سعودي الجنسية - يوم السبت 10 / 6 / 1445هـ الموافق 23 / 12 / 2023م بمنطقة الرياض.

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