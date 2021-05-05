ريهام سعيد تهاجم فنانة شهيرة: «كنت فاكراها ست جدعة ولكن!»

الأربعاء، 05-05-2021
09:54 م
محمد فضل
قالت الإعلامية ريهام سعيد
إنها كانت تعتقد أن الفنانة ريم البارودي
"ست جدعة"، ولكن عندما خرجت من القناة وجلست في المنزل، لم تعد البارودي تكلمها.
وأضافت: "هي خدت من الفانز بتوعي كتير، أنا مبدرش مني أي شتائم، ومفيش خناقات على رجالة ولا كلام من ده خالص، أنا ست متجوزة، وحتى مبتكلمش مع أصدقائي الرجال".
وأشارت ريهام بمقابلة في برنامج "شيخ الحارة
والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي
، عبر قناة "القاهرة والناس"، إلى أن ريم قامت بخلافات مع ميرنا المهندس، سمية الخشاب، أحمد سعد، ومعها أيضاً، بخلافها هي (ريهام)، التي ليس لها أي خلافات مع أحد في الوسط الفني، ولا تبادلت يوماً ما الشتائم مع أحد، متوقعة أن تكون خلافات ريم المتعددة وراء شهرتها.