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فنانة مسيحية شهيرة تكشف أغرب واقعة عن صلاتها في المسجد(فيديو)

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إيناس الدغيدي
 
الخميس، 15-04-2021 11:09 ص المصريون

كشفت الفنانة هالة صدقي، عن موقف محرج تعرضت له داخل المسجد خلال عزاء الممثل أحمد زكي، كونها "مسيحية".
وقالت “صدقي” خلال حوارها في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، الذي يعرض على شاشة “القاهرة والناس” إنها شاركت في عزاء الفنان أحمد زكي، ودخلت المسجد هي وبعض أصدقائها مثل أنوشكا وغيرها.
وأضافت: “أنا روحت مساجد كتير، بس في المرة دي زميلة قالت لينا اللي مش هيصلي ينزل ويخرج، أنوشكا بصت لي قالتلي احنا هننزل؟ قولتلها لأ، قامت الزميلة دي قالت للمرة الثانية اللي مش هيصلي يتفضل يخرج ومحدش رد”.
وأردفت “صدقي” ضاحكة: “لما زهقت خالص بقى، قالت هالة أنتي وأنوشكا من فضلكم، اللي مش هيصلي ينزل، قولتلها لا مش هنزل ده بيت ربنا، وأحمد زكي كان واحد مننا وأخونا وحبيبنا، وهنصلي زي ما أنتم بتصلوا بالضبط، واحنا صلينا بس صلواتنا احنا”.
 

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