«ضرب وخيانة».. إعلامية شهيرة تكشف مفاجآت صادمة عن طليقها الفنان
مي حلمي
السبت، 17-04-202110:07 صالمصريون
كشفت الإعلامية مي حلمي، تفاصيل صادمة لأول مرة عن محاولتها
الانتحار وتعنيفها وخيانة زوجها السابق الفنان محمد رشاد لها، مؤكدة أنه كان دائم التعدي
بالضرب عليها.
وسردت مي حلمي خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة” المذاع عبر
فضائية” القاهرة و الناس”،تفاصيل واقعة التعدي عليها بالضرب من قبل زوجها السابق،قائلة
: “في مرة تسبب في إصابتي بعيني، وذهبت للعمل وآثار الضرب واضحة بوجهي، واضطرت للكذب
عليهم في العمل مدعية أنني ارتطمت بالباب، وتم إخفاء الآثار بالكثير من المكياج”.
وعن تفاصيل اكتشافها لخيانة طليقها محمد رشاد، قالت مي حلمي
:” إنها ذات مرة رأت رسالة على هاتفه لم تكشف محتواها ،موضحة أنها حاولت الانتحار بسبب
الخيانة التي أوجعتها حتى أنها كتبت رسالة طويلة إلى عائلتها، ووجهت اعتذارها لوالدتها
على ما تريد فعله.