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إيناس الدغيدي تتسبب في انهيار هاني شاكر ويجهش بالبكاء (فيديو)

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هاني شاكر
 
الخميس، 15-04-2021 09:50 ص المصريون ـ متابعات
حل الفنان نقيب المهن الموسيقية، ضيفًا في الحلقة الثانية من برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، متحدثًا عن بعض المواضيع الخاصة والفنية.
ورفض هاني شاكر، خلال اللقاء، وصف الفنانة شيرين عبد الوهاب بأنها مطربة مصر الأولى، قائلا: “شيرين مش مطربة مصر الأولى في مطربين تانين كأنغام وأمال ماهر، رافضًا ترتيبهن معقبًا:”الثلاثة أحلى من بعض بيغنوا أحسن مني لكن أنا بشوف انغام مركزة أكثر في الشغل”.
ورد هاني شاكر، علي الأنباء التي تروج بأنه ترك ابنته الراحلة دينا، التي رحلت قبل سنوات بعد صراع مع المرض من أجل حفلة في باريس خلال فترة مرضها، قائلًا:”أنا مسبتش بنتي وهي تعبانة وعملت حفلة بعد ما ماتت بـ3 سنين، ربنا يحاسب الناس اللي قالت كده”.
وأجهش هاني شاكر، بالبكاء على الهواء، قائلا:” أوحش حاجة في الدنيا فراق حد وبنتي معانا ما سابتناش، لا سابتني ولا سابت نهلة، معانا في البيت صبح وليل، أصعب ابتلاء ابتلاء الضنا”، موجهًا رسالة للراحلة قال فيها: “بحبك وحشتيني ومش بتروحي من بالي ولا بال نهلة وشريف،وأولادك بقوا جمال وزي القمر ، اطمني يا حبيبتي أنا وماما بنفكرهم عن طريق الصور على طول، ربنا يرحمك يا حبيبتي”.
 

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