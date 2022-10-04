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دولة عربية تعلن منع محمد رمضان من إقامة حفل غناء بها

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محمد رمضان
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الثلاثاء، 04-10-2022 12:19 م

بعد مرور أسبوع على نفي نقابة الفنانين السوريين، إقامة الفنان  محمد رمضان، حفلا في سوريا، أصدرت النقابة بيانا جديدا بشأن الحفل.

وقالت النقابة إنها قررت عدم الموافقة على إقامة حفل للفنان محمد رمضان في سوريا، مضيفة: "الأمر انتهى ونقطة عالسطر".

وأشارت النقابة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إلى أن بعض مواقع التواصل مستمرة في التضليل والابتعاد عن المهنية، وتنشر أخبارا ملفقة.

كانت النقابة قد قالت، في بيان قبل أسبوع، إن رمضان لن يحيي حفلا في سوريا، وشددت على أن "لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة محمد رمضان لحفل في دمشق".


الأزمة بدأت بنشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورته يوقع عقودا مصحوبة بتعليق: "اليوم وقعت عقود 3 حفلات في 3 دول مختلفة"، وأضاف: "أول حفلة بإذن الله في سوريا بمدينة دمشق الخميس 6 أكتوبر".
 

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