شتائم وضرب وتكسير زجاج.. أهالي الإسكندرية يطردون محمد رمضان

الخميس، 22-09-2022
09:04 ص
تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك وتويتر وانستجرام ” فيديو للفنان محمد رمضان
اثناء حدوث اشتباك مع
بعض المواطنين من الإسكندرية
.
وظهر فى الفيديو الفنان محمد رمضان
و حوله بعض المواطنين الذين طالبوا
بخروجه من الاسكندرية وحدث تكسير بعض الزجاج فى المقاهي الذى كان فيه وخروج بعض
الألفاظ الخارجة .
وعزم محمد رمضان
على إثبات حب جمهور إسكندرية له، بعد حملات ممنهجة ضده تحت
مسمى "عدم ترحيب الإسكندرانية بحفله" وتوجه إليهم ليؤكد مدى كذب تلك
الحملات.
وظهر محمد رمضان
من إسكندرية في بث مباشر مع حشد كبير من محبيه وجمهور كبير
له بدون حرس، وعلق ثقة في الله نجاح.
ورد الفنان محمد رمضان
، على مدعي الحملة الممنهجة ضده كما وصفها، بعدم
ترحيب أهل الإسكندرية
عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وقال محمد رمضان
في فيديو عبر السوشيال ميديا: “في طريقي لبلد الـ ٦ ملايين
إسكندراني عشان اتأكد بنفسي، بعد ما اتباع أكتر من ٧٠٪ من التذاكر اللي بيثبت
الحملة الممنهجة ضدى”.
ووجه رسالة لمحافظ الشرقية السابق لدعمه الحملة ضد محمد رمضان
، وقال: “هنزل
بنفسي من غير حراس عشان اتأكد من حب الاسكندرانية”.
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان محمد رمضان
من
إسكندرية وخلفه زفة (بلدي), على الطريقة الشعبية، حيث ظهر وهو في سيارته ووراءه
عدد من الموتوسيكلات.
وجاء هذا بعد تداول رواد مواقع
التواصل الاجتماعي، فيديو لطرد محمد رمضان
من أحد مقاهي الإسكندرية
، وسط إطلاق
وابل من الألفاظ والشتائم ضده.
وفي مفاجأة غير متوقعة؛ قام بعض أهالي الإسكندرية
بطرد الفنان محمد رمضان
من أحد المقاهي أثناء زيارته أحد المناطق هناك.
ونشرت إحدى صفحات مدينة الإسكندرية
فيديو لأحد المقاهي بمنطقة الإبراهيمية
ويظهر فيها محمد رمضان
وبعض من المتواجدين يحاولون طرده خارج القهوة.
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