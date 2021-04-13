الثلاثاء 13 أبريل 2021
توقيت مصر 16:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

القبض على رئيس وزراء الكويت ووزير الداخلية السابقين

خطأ شائع يفعله كثيرين على السحور يُبطل الصيام

اتحاد الكرة يحسم أمر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

محمد رمضان يُلمح إلى تركي آل الشيخ:«مش آخد ساعة وأقول طال عمرك»

تفاصيل إغلاق الجامع الأزهر بحكم قضائي وبطلان الصلاة فيه (فيديو)

اختطاف الفنانة انتصار الحمادي من الشارع على يد مسلحين

ادعولها.. حقيقة وفاة الفنانة فيفي عبده نتيجة خطأ طبي

إثيوبيا تهدد: «جميع الخيارات على الطاولة.. نموت في القتال»

علي يوسف يفاجئ الجميع بهذا الأمر بعد أيام من اعتزاله الفن

الأربعاء أول أيام شهر رمضان بدولتين عربيتين

ADS
 

خطأ شائع يفعله كثيرين على السحور يُبطل الصيام

2020_5_13_22_46_27_427
ا
 
الثلاثاء، 13-04-2021 02:29 م المصريون
هناك أخطاء شائعة يقع فيها كثيرين عند السحور ووقت آذان الفجر في شهر رمضان الكريم، لكنها تؤدي إلى بطلان الصيام وتوجب التعويض بصيام يوم بعد رمضان.
حيث ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: "تم ضبط المنبه قبل أذان الفجر لكي أشرب أنا وزوجتي وعند الاستيقاظ كان أذان الفجر يقول" أشهد أن لا إله إلا الله" فقلت لها اشربي حتى ينتهي المؤذن من الأذان؟"، فهل صيامنا صحيح ؟.
ردت لجنة الفتوى قائلة : يجب عليكما الإمساك بقية اليوم، وعليكما قضاء هذا اليوم بعد رمضان؛ لأن الأكل أو الشرب بعد بدء الأذان يُفسد الصوم .
 

إقرأ ايضا

19_2020-637337311153430996-343

اتحاد الكرة يحسم أمر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

محمد-رمضان-وتركي-آل-شيخ

محمد رمضان يُلمح إلى تركي آل الشيخ:«مش آخد ساعة وأقول طال عمرك»

20180305104805485

تفاصيل إغلاق الجامع الأزهر بحكم قضائي وبطلان الصلاة فيه (فيديو)

أخبار متعلقة

9160458761556444860

الأربعاء أول أيام شهر رمضان بدولتين عربيتين

17508497051615653919

أول دولة تعلنها: الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

329067_0

تفاصيل برنامج «رامز عقله طار» وأبرز ضحاياه

استطلاع-هلال-رمضان-في-مصر

من «دكة القاضي» إلى القمر الصناعي.. مراحل استطلاع هلال رمضان

هدر-الطعام-700x405

"البيئة السعودية" تحذر: هدر الطعام وصل 4 مليون طن سنويًا

العُمرة في رمضان

قرار سعودي عاجل بشأن العُمرة في رمضان