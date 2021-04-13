خطأ شائع يفعله كثيرين على السحور يُبطل الصيام

الثلاثاء، 13-04-2021
02:29 م
المصريون
هناك أخطاء شائعة يقع فيها كثيرين عند السحور
ووقت آذان الفجر في شهر رمضان
الكريم، لكنها تؤدي إلى بطلان
الصيام
وتوجب التعويض بصيام
يوم بعد رمضان
.
حيث ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه:
"تم ضبط المنبه قبل أذان الفجر لكي أشرب أنا وزوجتي وعند الاستيقاظ كان أذان
الفجر يقول" أشهد أن لا إله إلا الله" فقلت لها اشربي حتى ينتهي المؤذن
من الأذان؟"، فهل صيام
نا صحيح ؟.
ردت لجنة الفتوى قائلة : يجب عليكما الإمساك بقية اليوم، وعليكما قضاء هذا
اليوم بعد رمضان
؛ لأن الأكل أو الشرب بعد بدء الأذان يُفسد الصوم .