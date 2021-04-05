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قرار سعودي عاجل بشأن العُمرة في رمضان

العُمرة في رمضان
العُمرة في رمضان
 
الإثنين، 05-04-2021 07:57 م المصريون
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، رفع الطاقة التشغيلية لـ المسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، وذلك وفقا لمجموعة من الضوابط تزامنا مع قرب شهر رمضان المبارك.

وحددت وزارة الحج والعمرة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” الضوابط كما يلي:

أولا: منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق "توكلنا" لفئات التحصين "محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة".

ثانيا: حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا"، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ثالثا: عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق "توكلنا"، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.

وأكد مصدر بوزارة الحج والعمرة أن المنصة الرئيسية والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا"، محذرًا من الحملات والمواقع الوهمية.
 

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