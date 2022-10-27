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حسام حبيب يهدد إعلامي كويتي شهير بالانتقام (فيديو)

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حسام حبيب
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الخميس، 27-10-2022 09:44 ص
كشف الإعلامي الكويتي طلال الفصام، عن تعرضه للتهديد من الفنان حسام حبيب، بسبب حديثه عن اختفاء الفنانة شيرين عبد الوهاب، واتهامه بالتسبب في تدمير حياتها.

وكان الفصام، قال خلال لقاء تليفزيوني إن شيرين عبد الوهاب مختفية، وإن هناك بعض الأشياء التي علمت بها ،ولكن الناس لا تدري عنها، عن حسام حبيب وطريقة تعامله مع شيرين.

وأضاف أنه بعد تلميحه ذلك وطلبه من حسام عدم دفعه لكشف المستور حتى لا تكبر المشكلة، وصله تهديد مباشر من حسام حبيب عبر إنستجرام، مضمونه تهديد بالانتقام.
ولا تزال أحداث أزمة الفنانة  شيرين عبدالوهاب على صفيح ساخن، وتتكشف يومًا بعد آخر أحداث كثيرة تخص طليقها حسام حبيب، الذي توجه له أصابع الاتهام من الجميع بأنه السبب في كل ما حدث لها.

وكانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية خرجت قبل أيام لتؤكد أن حسام حبيب هو من كان يجلب المخدرات لشيرين عبدالوهاب وهو المتسبب في ما وصلت إليه حالُها من دمار على مختلف الأصعدة.
 

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