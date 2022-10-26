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شيرين تحذف حسام حبيب من صفحتها

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شيرين تحذف حسام حبيب من صفحتها

22428-شيرين-عبد-الوهاب-(10)
شيرين
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الأربعاء، 26-10-2022 12:27 م
قررت الفنانة شيرين عبد الوهاب الغاء متابعة الفنان حسام حبيب من صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

ويأتي هذا القرار بعد أن كانت قد ألغت كل متابعها منذ أيام وتركت حسام حبيب وعادت شيرين لتأخذ موقفها الجديد من متابعة حسام حبيب لتقرر إلغاء متابعته أيضا.

وكانت أحدثت الفنانة شيرين عبدالوهاب ضجة وصدمة كبيرة لدى الجميع خلال الساعات الماضية، بعد أن قررت مقاطعة الجميع من المقربين منها والأهل والأصدقاء، والعودة إلى حسام حبيب.


جاء ذلك في رد فعل الفنانة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على ما حدث لها وما يقال عنها، حيث حذفت جميع من تقوم بمتابعتهم ما عدا حساب الفنان حسام حبيب، ما يعني أنها قررت العودة إليه.

ولم يتثنَ لنا حتى الآن مدى معرفة حقيقة.. هل شيرين عبدالوهاب هي من تدير حسابها الشخصي على "فيسبوك" أم هناك أشخاص آخرين هم من يديرونها؟.

جاء ذلك بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الفنان حسام حبيب ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر"، حول أزمته مع طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وتخضع الفنانة شيرين عبدالوهاب، حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية".

وقال شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية": "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان".


وكان الخبير القانوني حسام لطفي، كشف تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد أزمتها الأخيرة، واحتجازها بأحد المستشفيات النفسية، بدعوى العلاج من "الإدمان".
وقال: "الحمد لله حالتها الصحية في تحسن مستمر، وهي بخير، وقريبا جدا تتواصل بنفسها مع جمهورها ومحبيها، ليطمئنوا عليها".

وعما تردد عن سفرها للخارج للعلاج، قال: "ما زالت في مصر، وتخضع لرعاية ومتابعة جيدة".

لطفي اختتم، موجها رسالة من الفنانة، قائلا: "الفنانة شيرين، تأمل في احترام رغبتها في إبعاد حياتها الشخصية عن وسائل الإعلام".
 

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