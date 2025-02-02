جدل كبير.. ماذا حدث في وجه شمس الكويتية؟ (فيديو)

فاجأت الفنانة شمس الكويتية، جمهورها بالظهور
بوجه متورم بسبب تعرضها لضغوط شديدة في الفترة الأخيرة.
وقالت شمس في مقطع فيديو لها: جاني بوجهي
اليسار ورم مادري فايروس بسبب ضعف المناعة نتيجة الضغط .
وحول سبب تورم هذه المنطقة تحديدا بالوجه ناحية
اليسار قالت شمس: لأنها منطقة الألم عند المرأة سواء الأم أو بنتها، مشيرة إلى
أنها ليس لديها بنت.
وتابعت: أنا كنت قلقانة على أمي شوي شوفوا وش
صار فيني بمنطقة الألم، موضحة أن هذه رسالة حتى يهتم الشخص بنفسه.
وأثار الفيديو
موجة جدل كبيرة بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث شكك البعض في الأمر
بينما دعا لها أخرون بالشفاء.
February 2, 2025