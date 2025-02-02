فيديو يوثق اشتباكات بالأيدي بين محمد سامي ومدير مركز صيانة سيارات.. وهذا ما قرره القاضي

شهدت اليوم محاكمة المخرج محمد سامي في اتهامه بضرب مدير مركز صيانة بسبب سيارته المرسيدس مرافعات نارية من دفاع الطرفين.

وطلب أيمن نجيب وتامر فؤاد هيئة الدفاع عن مدير مركز الصيانة المجني عليه والمتهم ايضا في اتلاف سيارة محمد سامي بتوقيع أقصى عقوبة على المخرج محمد سامي لما سببه من ضرر جسدي ونفسي ومعنوي لموكله.

وتقدم أعضاء هيئة الدفاع بحافظة مستندات تتضمن "سي دي" مدمج يحتوي على مقطع فيديو مخالف غير الذي ارفقته النيابة العامة بالاوراق يتضمن الواقعة كاملة ويرصد لحظة تعدي محمد سامي على موكله.

وقال أيمن نجيب دفاع مدير مركز الصيانة إن محمد سامي ضرب موكله "تحت الحزام" ركلا بالأرجل وضربا بالأيدي وعندما مثل للتحقيق في النيابة قال إن مدير المركز قام بسبه وشتمه وعندما سألته النيابة هل رد السب له قال سامي:"لا أنا مبشتمش أنا باخد حقي بالقانون".

وأشار الدفاع إلى |أن سامي ادعى البراءة وانه لا يتلفظ بالفاظ بذيئة رغم كل اعماله تتسم بالعنف والالفاظ الجريئة وهو ما اعترف به بنفسه في لقاء تليفزيوني بان شقيقته منعت ابنتها من مشاهدة اعماله وايضا والدته قالت له:"إيه كمية الألفاظ الوحشة دي".

ودفع تامر فؤاد بكيدية الاتهام وتلفيقه واستحالة تصور الواقعة كما ورد باقوال محمد سامي مشيرا الى ان مدير مركز الصيانة طالب بكلية الهندسة ووصل الى منصبه هذا بسبب اخلاقه وحسن تعامله مع العملاء فكيف سيقوم بسب مخرج شهير مثل محمد سامي.

وحجزت محكمة جنح الشيخ زايد محاكمة المخرج محمد سامي ومدير مركز صيانة سيارات في الاتهامات المتبادلة بينهما للحكم بجلسة ١٥ فبراير الجاري.

