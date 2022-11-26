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بعد منعها من دخول مهرجان القاهرة.. هند عاكف: رانيا يوسف أفضل من روبي في الإغراء

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هند عاكف
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Teads
السبت، 26-11-2022 02:01 م


تصدر اسم الفنانة هند عاكف الموضوعات الأكثر رواجا على محركات البحث، بعد تصريحات تلفزيونية مثيرة للجدل.
وطلّت الفنانة التي أثارت ضجّة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للسينما، ضيفة ببرنامج "نص الكلام" مع الإعلامية راغدة شلهوب، عبر فضائية "النهار"، وتحدثت عن أزمة منعها من دخول المهرجان، وعن مشكلات الوسط الفني.
وقالت هند عاكف باكية: "أنا شغالة من وأنا عندي 4 سنين، أنا كنت بدخل المهرجان ده والدعوة بتبقى في العربية، الدعوة كانت من زميل مش هذكر اسمه، قالي يا هند أنا شفت الفيديو بتاعك وإنتي عايزة تروحي المهرجان، قولتله أيوه أنا عايزة أروح، قالي أنا مش هروح عندي ظروف ومسافر، أنا هبعتلك دعوتي، معرفش بقى فيه أسامي أو مفيش أسامي".
وتابعت: "لما تم منعي من الدخول صعب عليا تاريخي وتاريخ عيلة عاكف، اللي أنا شايلاه طول عمري ومحافظة عليه، قولت استحالة يعملوا معايا موقف زي ده، لازم يدخلوني، أو يتصلوا بالإدارة جوه وهيدخلوني من غير مشاكل، أنا ليا تاريخ بجد أنا مش بهزر، أيا كان كبير أو صغير، أنا ليا تاريخ وليا وضعي وأعمالي الفنية المحترمة، بغض النظر إني بعدت شوية وليا تاريخ أيضا في الفترة اللي بعدها، أنا مبعدتش عشان اتفسح أنا كنت بعمل حاجة لصالح بلدي وللمواطن المصري".
وتطرقت بعد الحديث عن أزمة الافتتاح لموضوعات عدة منها المخرجين الذين تحب العمل معهم ورأيها في عدد من نجوم الوسط الفني.
وقالت إنها تحب رؤية المخرج خالد يوسف وتحب العمل مع الفنان محمد هنيدي، واختارت ريهام حجاج عن مي عمر، كأفضل فنانات جيلها، موضحة: "لو ريهام بطلت عن الانفعال في أدائها". وأشارت إلى أن رانيا يوسف أفضل من روبي في دور الإغراء.

 

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