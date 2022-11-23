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فيديو مفاجئ لـ شمس الكويتية مع خالد يوسف

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فيديو مفاجئ لـ شمس الكويتية مع خالد يوسف

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خالد وشمس
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الأربعاء، 23-11-2022 11:03 ص

ظهرت الفنانة شمس الكويتية، مع المخرج خالد يوسف على الريد كاربت، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
كانت الفنانة شمس الكويتية، أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها عدة صور لها تكشف فيها عن ملامح عملها الدرامي المقبل مع المخرج خالد يوسف، للعرض في الفترة المقبلة.

وكشفت شمس الكويتية، عن أن المسلسل الذي ستشارك فيه مع المخرج خالد يوسف، يحمل اسم مؤقت «سر سلطان مصر» وهو مأخوذ عن قصة «سرة البائع» للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس.

وعلقت شمس الكويتية، على الصور قائلة: «اول تجربة تمثيل درامية لي مع المخرج الكبير #خالد_يوسف ايش تتوقعون الشخصيه وبأي لهجه».
وكانت نوال الكويتية، قد أعلنت عن دخولها عالم التمثيل، وعلقت على صورها بالطائرة عبر انستجرام، قائلة: «مسافرة سفرة عمل مهمة جداً جداً.. اضخم مشروع درامي عربي مع المخرج الكبير الاستاذ خالد يوسف.. ادعوولنااا».

 

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