صور.. شمس الكويتية تثير ضجة مع خالد يوسف

الخميس، 17-11-2022
10:05 ص
أثارت الفنانة شمس الكويتية
، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها
عدة صور لها تكشف فيها عن ملامح عملها الدرامي المقبل مع المخرج خالد يوسف
، للعرض
في الفترة المقبلة.
وكشفت شمس الكويتية
، عن أن المسلسل الذي ستشارك فيه مع المخرج خالد يوسف
،
يحمل اسم مؤقت «سر سلطان مصر» وهو مأخوذ عن قصة «سرة البائع» للكاتب الكبير الراحل
يوسف إدريس.
وعلقت شمس الكويتية
، على الصور قائلة: «اول تجربة تمثيل درامية لي مع
المخرج الكبير #خالد_يوسف ايش تتوقعون الشخصيه وبأي لهجه».
وكانت نوال الكويتية، قد أعلنت عن دخولها عالم التمثيل، وعلقت على صورها
بالطائرة عبر انستجرام، قائلة: «مسافرة سفرة عمل مهمة جداً جداً.. اضخم مشروع
درامي عربي مع المخرج الكبير الاستاذ خالد يوسف
.. ادعوولنااا».
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