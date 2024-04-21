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باسم سمرة يكشف مفاجأة عن شخصية "عيسى الوزان": معلم في بولاق.. وهذا ما حدث بيننا

الأحد، 21-04-2024 01:03 م


حل فريق عمل مسلسل "العتاولة" ضيوف برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب ويعرض على قناة "Mbc مصر" وهم الفنان أحمد السقا، الفنان باسم سمرة، الفنانة زينة، الفنان مصطفى أبو سريع والمخرج أحمد خالد موسى.
وتحدث "أديب" عن شخصية "عيسى الوزان" التي جسدها الفنان باسم سمرة ضمن أحداث المسلسل، وقام بسؤاله عن كيفية وصوله لهذا الكم من التفاصيل وعن ما إذا كانت الشخصية حقيقية.
ورد "باسم سمرة": "في البداية قريت الورق وتناقشت مع أستاذ أحمد خالد موسى ورسمنا له صورة، وبعدين في حد اعرفه من بولاق بيلبس زي عيسى الوزان والشبه في طريقة اللبس مش الشخصية نفسها والراجل بعت لي صوره على الواتس وبعت لي كل الصور بكل البدل اللي بيلبسها واخدت منه اكسسوارات عشان أرتب الشخصية بالإضافة للنظارات وهو معلم وعنده تفاصيل لذيذة وبنينا عليها الشخصية".

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