انهض فورًا.. حكم من أذن عليه الفجر في رمضان وهو يمارس العلاقة مع زوجته؟

الشيخ الشرقاوي



تلقى الدكتور السيد سعيد الشرقاوي، الأستاذ المساعد بجامعة الأزهر، سؤالا يقول صاحبه أذن عليّ الفجر وأنا في علاقة مع زوجتي. فماذا أفعل؟.. ليرد موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، قال الشرقاوي، عبر مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الله تعالى أعطى رخصة للأمة وقت الفطر من أذان المغرب إلى أذان الفجر، في هذا الوقت أحل الله الطعام والشراب والجماع بين الزوجين، وغير ذلك، وبناء على ذلك يباح للمسلم إتيان الزوجة من بعد أذان المغرب حتى قبل أذان الفجر الصادق.

وأضاف : أما إذا استمر الرجل في جماع زوجته حتى سمع أذان الفجر فحدد عليه شرعًا 5 أمور هي:

1- أن يتوقف فورا ولا يستمر في العلاقة

2- أن ينزع مباشرة

3- أن يمسك في هذا اليوم.

4- عليه القضاء يوما آخر.

5- وعلى الزوج الكفارة.