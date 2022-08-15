الفيديو المتسبب في اتهام محمد رمضان بالشذوذ الجنسي
محمد رمضان
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الإثنين، 15-08-202212:29 م
يواجه الفنان محمد رمضان، ازمة جديدة بعد انتشار فيديو –مفبرك- لشخص يشبهه
يمارس الشذوذ الجنسي.
وليست هذه هي المرة الأولى التي اتهم محمد رمضان بذلك؛ بل واجه من قبل محمد رمضان عدة تهم، بسبب أغنية "رايحين
نسهر" الشهيرة ب "بم بم"،
والذي حققت نجاحا ملحوظا فور عرض الأغنية بطريقة الفيديو الكليب على الشاشات
الفضائية وموقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب".
تقدم المحامي أيمن محفوظ، ببلاغ
رسمي للنائب العام، مطالبا فيه بالتحقيق في الأغنية، لاحتواء الفيديو كليب على شرب
للخمور والشذوذ والتحريض على اغتصاب السيدات.
ووثق المحامي، اتهامه للفنان رمضان، بمواد قانونية تؤكد صحة اتهاماته له؛
إذ إن القانون المصري حظر شرب الخمر أو الترويج له حسب المادة رقم 63 لعام 1976
بالمواد 3 و6 و8، ويعاقب بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الحبس، إضافة للغرامة التي
تقررها المحكمة.
وأضاف في بلاغه، أنه يعاقب بذات العقوبة المسؤول عن نشر هذا الإعلان بأي
وسيلة، قاصدا "الشركة المنتجة لهذا العمل"، موضحا، أن الأغنية تتضمن
الترويج للشذوذ الجنسي أيضا.
وشرح محفوظ، في بلاغه، تفاصيل أغنية "بم بم"، التي ظهر فيها
رمضان متخيلا معانقته لإحدى الفتيات بمنتهى الابتذال، وسرعان ما يكتشف أن الفتاة
في حقيقة الأمر رجل.
محمد رمضان وفيديو الشذوذ الجنسي :
رد الفنان محمد رمضان على الشائعة التي انتشرت عليه خلال الساعات القليلة
الماضية، والتى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بظهوره في فيديو إباحي.
ونشر رمضان فيديو على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام وقال فيه:
“مش كل الشائعات بطلع أرد عليها لكن انتصارا لبلدي ولجيش بلدي ولجمهوري كان لازم
أرد.. حسبي الله ونعم الوكيل في مروج الحملة”.
.وأضاف رمضان
لمروجي الشائعة: “الله يقرفك ياشيح علشان خلتنى أشوف الفيديو ده”.
وانتشرت فى الساعات القليلة الماضية فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي
"فيس بوك" لشيبه محمد رمضان زاعمين أن الفيديو تم تسريبه له، إلا أن
رمضان نفى كل هذه الشائعات بالفيديو الذي طرحه على صفحته الشخصية.