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«الله يقرفك يا شيخ».. أول رد من محمد رمضان على الفيديو الإباحي المسرب

غت
محمد رمضان
Native
Teads
الإثنين، 15-08-2022 08:45 ص


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أحدث ضجة قيل إنه للفنان محمد رمضان، حيث ظهر في وضع مناف للآداب يمارس الشذوذ الجنسي، وهو ما احدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.
من جانبه رد الفنان محمد رمضان على الشائعة التي انتشرت عليه خلال الساعات القليلة الماضية، والتى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بظهوره في فيديو إباحي.

ونشر رمضان فيديو على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام وقال فيه: “مش كل الشائعات بطلع أرد عليها لكن انتصارا لبلدي ولجيش بلدي ولجمهوري كان لازم أرد.. حسبي الله ونعم الوكيل في مروج الحملة”.
.وأضاف رمضان لمروجي الشائعة: “الله يقرفك ياشيح علشان خلتنى أشوف الفيديو ده”.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
وانتشرت فى الساعات القليلة الماضية فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لشبيه محمد رمضان زاعمين أن الفيديو تم تسريبه له، إلا أن رمضان نفى كل هذه الشائعات بالفيديو الذي طرحه على صفحته الشخصية.

محمد رمضان وانتقادات تعاونه مع موروني:
وتعرض الفنان محمد رمضان للهجوم والانتقادات بعد أن أعلن تعاونه مع الممثل والمغني الإيطالي ميشيل موروني في عمل فني جديد، واتهمه الجمهور بالتعاون مع ممثل شارك في أحد الأفلام الإباحية.


وأعلن محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن عمل جديد من المقرر أن يجمعه بالممثل الإيطالي قائلاً: "انتظروا قريبا فيديو موسيقي جديد مع ميشيل موروني".
ورد موروني على الصورة التي جمعتهما معاً قائلاً: "حبيبي يا أخي"، وأعاد نشر الصورة التي جمعته بمحمد رمضان عبر خاصية ستوري على حسابه في تطبيق إنستجرام.
كما اتهم موروني بالشذوذ ؛ حيث ظهر في صورة وهو يحتضن صديقه.
 

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