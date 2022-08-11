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إلحاد وشذوذ.. مفاجأة في تحقيقات النيابة مع قاتل «سلمى»

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اسلام القاتل وسلمى
Native
Teads
الخميس، 11-08-2022 08:51 ص

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع الطالب إسلام محمد - المتهم بقتل فتاة الشرقية سلمى بهجت – عن مفاجآت مدوية .

وقال المتهم في التحقيقات إنه تقدم إلى المجني عليها لكن أهلها رفضوه وعاد للتواصل معها فاتهمته بالإلحاد والشذوذ وغرابة الأفكار بسبب كمية الوشوم التي يضعها على جسده .

وأكد أن هذا الأمر أثار حفيظته بشدة وقرر بناء على ذلك التخطيط لقتل المجني عليها .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل الجريمة البشعة التي قام بها شاب يدعى "إسلام" ضد زميلته بالجامعة "سلمى" بسبب تركها له .

البداية كانت مشهد لم يصدق أهالي الزقازيق بحافظة الشرقية أن يروه عندما شاهدوا شاب يطعن فتاة 17 طعنة بوسط الشارع وجرى التحفظ عليه وتسليمه للشرطة .

و أدلى المتهم باعترافات تفصيلية حيث قال في التحقيقات إنه تعرفى على "سلمى" - 21 سنة - بكلية الإعلام التابعة لأكاديمية الشروق الخاصة و ارتبطا ببعض عاطفيا .

وأضاف : ساعدت المجني عليها في الامتحانات لدرجة وصولها إلى الترتيب الثاني على الدفعة .. لكن بعد فترة تقدمت لها إلا أن أسرتها رفضتني ثم تفاجأت بأن المجني عليها تقطع علاقتها بي فور رفض أهلها ما أثار حفيظتي .

واستدرك: فكرت أشفي غليلي مثلما حدث مع نيرة أشرف وبالفعل ترصدت لها لدى جريدة محلية تعمل تتدرب فيها وهناك نفذت جريمته .
 

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