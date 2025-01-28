





كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر تمتلك أكبر أساطيل الطائرات المقاتلة في بداية عام 2025 على مستوى العالم.

وقال موقع nziv الإخباري الإسرائيلي، إن مصر تنافس إسرائيل في عدد المقاتلات الحربية بأساطيل جوية مماثلة من حيث القوة والعدد.

وتشكل الطائرات المقاتلة عنصرا أساسيا في الدفاع الجوي لكل قوة عسكرية عالمية، حيث تقود الطائرات من الجيل الخامس الطريق، في حين لا تزال طائرات الجيل الرابع والجيل الرابع والنصف تعمل بأعداد كبيرة.

وأشار الموقع العبري إلى أن الطائرات المقاتلة الحديثة تتمتع بأنظمة الرادار المتقدمة الخاصة بها، كما أنها مجهزة بصواريخ جو-جو متطورة.

وتشمل الطائرات التي تحتوي على نظام GFP الطائرات الأمريكية F-22 وF-15 وF-16 وF/A-18، والطائرات الروسية Su-27 وSu-35 وMikoyan MiG-29، بالإضافة إلى Eurofighter Typhoon والفرنسية داسو رافال والسويدية ساب جريبن.

وتمتلك القوات الجوية المصرية 200 طائرة من طراز F-16 تشكل العمود الفقري لها.

عدد طائرات الجيش المصري

يبلغ عدد طائرات الجيش المصرى 1069 طائرة متنوعة، مختلفة المهام والأنواع، وهي كالتالي:

– طائرات مقاتلة واعتراضية بعدد 250 طائرة.

– عدد 93 طائرة هجومية.

– عدد 59 طائرة نقل عسكري.

– طائرات التدريب بعدد 341 طائرة.

– عدد 11 طائرة مهام خاصة.

– عدد 313 مروحية مختلفة المهام والأنواع.

– عدد 91 طائره هجوميه.

– هذا إلى جانب عدد من الطائرات المتخصصة في الاستطلاع والإنذار المبكر، وطائرات الحرب الإلكترونية، والطائرات بدون طيار.

يحتوي طيران الجيش المصري على أحدث الطائرات في العالم، ومن مختلف البلدان المصنعة للأسلحة، وذلك كما يلي:

1- مقاتلات F-16

هي مقاتلات أمريكية الصنع، من عدة طرازات وهي بلوك 15 و 32 و 40 و 52، وتتميز بما يلي:

– من المقاتلات متعددة المهام، والتي تستخدم للاعتراض والدفاع الجوي، أو عمليات القصف الأرضي.

– من ضمن مقاتلات الكم، وهي التي تتميز بتكاليف شراء وتشغيل وصيانة أقل من الطائرات الأخرى، مع المرونة في تنفيذ المهام القتالية.

– تتميز بحمولة وقود كبيرة، تمكنها من البقاء في الجو لفترة طويلة.

– كما تمتلك القدرة على حمل عدد كبير من الذخائر، مع قدرة توجيه عالية، ودقة كبيرة لإصابة الأهداف.

– تحتوي على إلكترونيات ملاحة توجيه متقدمة.

-تتواجد في القوات الجوية المصرية بأعداد من 220 إلى 240 مقاتلة.

2-مقاتلات MiG-29M/M2

هي مقاتلات روسية الصنع، وهي نسخة محدثة من الميج 29، ومخصصة بتحسينات معينة لمصر، وهي تتميز بما يلي:

– من المقاتلات متعددة المهام.

– من ضمن مقاتلات الكم السابق ذكرها.

– تتميز بالتفوق في عمليات الاشتباك الجوي.

– كما تتميز بالقدرة العالية على المناورة.

– تحمل العديد من الصواريخ والذخائر الموجهه.

– تتواجد في القوات الجوية المصرية بأعداد 46 مقاتله.

3-طائرات الرافال

من أفضل طائرات الجيش المصري ، وهي مقاتلات فرنسية الصنع، وهي تتميز بما يلي:

– من المقاتلات متعددة او كل المهام.

– تتواجد بها اقوى منظومه حرب الكترونيه فى العالم وهى منظومه اسبكترا

– تتميز بحموله تسليحيه ضخمه ومتنوعه تصل إلى 9 طن.

– بها 12 نقطه تعليق.

– تتميز بوجود اقوى صاروخ جو ارض فى العالم وهو صاروخ سكالب بمدى 300 كم.

– تبرع فى مهام القصف الجراحى.

– تنفيذ جميع المهام الموكلة لها على احسن مايكون.

-تتواجد في القوات الجوية المصرية بعدد 24 مقاتلة، وتم التعاقد على 30 طائرة اضافيه جديدة .

4-الميراج 2000

عدد 20 مقاتلة متعددة المهام فرنسية الصنع تسمى بملكة الارتفاعات

طائرات الجيش المصري الأخرى وتشمل:

1- عدد من الطائرات المخصصة للهجوم الأرضي الخفيف، من النوع Air Tractor.

2- عدد من طائرات ميراج 5 الفرنسية الصنع.

3- طائرات الميج 21، وتقريباً تم إخراجها من الخدمة.

4- عدد من مقاتلات تشنغدو جيه-7، صينية الصنع.

5- قاذفات القنابل إف-4 فانتوم الثانية.

الطائرات بدون طيار

يتواجد في القوات الجوية المصرية الأنواع التالية من الطائرات بدون طيار، ومن أهمها:

1- طائرات بدون طيار Wing Loong، تم شرائها من الصين، بعدد 76 طائرة للطراز Wing Loong-1، وعدد 32 طائرة من الطراز Wing Loong 1D.

2- الطائرات بدون طيار من طراز CH-4 الصينية.

3- الطائرات بدون طيار من طراز CH-5 الصينية.

4- عدد 4 أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار، يتم تصنيعها مع دولة بيلاروسيا.

5- الطائرات بدون طيار المصريه الصنع 30 يونيو.

6- الطائرات بدون طيار المصريه الصنع نوت