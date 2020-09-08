الثلاثاء، 08-09-2020
12:43 ص
المصريون ـ متابعات
أكد الدكتور أمجد الحداد، استشارى المناعة والباطنة، أن الإجراءات الوقائية هى الأهم فى تلك المرحلة، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التهاون فى الإجراءات الاحترازية لأن المواطنين اصبح لديهم تكاسل فى الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن التطعيم يعطى مناعة وقتية حتى يصبح الفيروس موسمى مثل فيروس الأنفلونزا ويمنع الوفيات، مؤكدًا أن فيروس كورونا
وكل الفيروسات تتحور باستمرار مع مرور الزمن.
وأشار الحداد، إلى أن اللقاح يعطى مناعة وقتية، ولا يعطى مناعة 100%، بل تصل إلى 70% فقط، وأن هناك نتائج مبشرة فى المرحلة الثالثة لتجارب اللقاحات، منوهًا إلي أن فيروس كورونا
مثله مثل فيروس الأنفلونزا والذى يصاب به الإنسان إصابات بسيطة حتى بعد تلقيه اللقاح.