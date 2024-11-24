إسرائيل تهاجم يوتيوبر مصري شهير وتوجه له اتهامات خطيرة.. والأخير يرد

هاجم برنامج تليفزيوني شهير تابع لقناة i24NEWS و قناة "حريديم 10" الإسرائيلية الإعلامي واليوتيوبر المصري أحمد مبارك والذي يقدم برنامج قوة مصر.

وقالت إنه يهاجم إسرائيل بشكل واضح وصريح من 7 أكتوبر 2023 بلا هوادة دون إدانة حماس، موضحة أنه يصر على أن سيناء هي الهدف التالي إذا لم يكن الجيش المصري قويا.

وأكد التقرير أن تصرفات اليوتيوبر المصري بحسب التقرير الإسرائيلي ليست تصرفات دولة عقدت اتفاق سلام مع تل أبيب.

وحلل ضيوف البرنامج فقرات من برنامج قوة مصر وقالت إنه يقدم خطابا عنيفا ومعاديا لدولة الاحتلال وإن منصة قوة مصر تصف أعمال الجيش الإسرائيلي بأنها إبادة جماعية وتظهر إسرائيل على أن لديها مخططا لتهجير مئات الآلاف من سكان قطاع غزة إلى سيناء على حساب مصر.

وقال التقرير إن اليوتيوبر المصري يروج أن لإسرائيل خططا سرية.

وعلق الجنرال الإسرائيلي باروخ ياديد على حديث اليوتيوبر المصري قائلا إن الخطاب الإعلامي جعل جيلا كاملا من المصريين يكرهون إسرائيل وهو خطاب صعب يتلاشى إلى حد ما ولكنه اندلع من جديد منذ 7 أكتوبر.

وقال المحلل السياسي الإسرائيلي: "يبدو أنه بينما يعتقدون في إسرائيل أن مصر هي عدو محتمل في المستقبل، فإن هناك في مصر صورة معكوسة مفادها أن إسرائيل هي الآن عدو حقيقي يجب الحذر منه".

ورد اليوتيوبر المصري أحمد مبارك على هذا التقرير قائلا: شرف لي أن تقوم أبواق الاحتلال الإعلامية بتخصيص تقرير يهاجمني في التلفزيون العبري ويتهمني بالتحريض على الكيان ونشر جرائمه وفضح دعاياه باعتباري حسب التقرير من أقوى المؤثرين في العالم.

وتابع: "الملفت في الأمر أن هذه الحملة تتزامن مع هجوم مماثل في الإعلام المعادي الناطق بالمصرية وبعض مدعي المعارضة في مصر!".

