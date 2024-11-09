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«حلو عنا يا جماعة».. عمرو أديب لإسرائيل بعد أحداث شغب أمستردام

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عمرو أديب
السبت، 09-11-2024 01:57 م
علق  الإعلامي عمرو أديب، على أحداث الشغب الذي شهدتها مدينة أمسترادم بعد مباراة كرة قدم بين فريقي أياكس، وماكبي تل أبيب، من قبل الجماهير الإسرائيلية واعتدائها غير المبرر على العرب في المدينة الهولندية.

وأضاف خلال تقديم برنامجه «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة: «محدش يؤيد العنف واعتداء البشر على بعض ولكن برضوا إحنا عايزين العدل، حلو عنا يا جماعة سيبوا الناس في حالها كفاية فعلا متعورين جامد بعد 400 يوم قتل وإبادة في الفلسطينيين».

وتابع عمرو أديب: «لن ينصلح الحال بأي شكل لا هذه السنة ولا اللي وراها بهذه الطريقة من القتل والإبادة العنصرية، فوق ده كله أنت رايح تستفز الناس، القضية الفلسطينية جوه الوجدان العربي محدش هيبقى واقف مع الإسرائيلي، وإسرائيل نجحت أنها ربت جيل جديد يكرها كره بيّن اللي مشفش شاف، واللي مكرهش كره وهذا ما غرزته في الأجيال الجديدة».

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