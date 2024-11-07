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"انت شبه الحريم".. سبب مشاجرة ابن مجدي عبدالغني والفنان عمرو العمروسي

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"انت شبه الحريم".. سبب مشاجرة ابن مجدي عبدالغني والفنان عمرو العمروسي

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الخميس، 07-11-2024 02:44 م

 

كشفت التحريات تفاصيل جديدة في واقعة تعدي نجل المذيع الرياضي مجدي عبدالغني، على الفنان عمرو العمروسي، داخل كافيه بالشيخ زايد ما أسفر عن إصابته.

وكانت البداية ببلاغ من الأمن الإداري لمول شهير بالشيخ زايد، بنشوب مشاجرة داخل كافيه بين مجموعة من الأشخاص.

وتبين من التحريات أن المشاجرة بين يوسف نجل مذيع رياضي والفنان عمرو رجب الشهير بعمرو العمروسي، وبدأت بتنمر الأول على المجني عليه قائلا له: أنت شبه الحريم، ليتطور الأمر بعد ذلك بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.

استعجال تحريات المباحث حول تعدي نجل إعلامي رياضي شهير على شقيق فنان بمول في الشيخ زايد

وفي سياق منفصل، قررت نيابة أول وثان زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، استدعاء نجل إعلامي رياضي شهير، للتحقيق معه في واقعة تعديه على شقيق فنان بأحد المولات الشهيرة بالشيخ زايد.

وكشفت التحريات نشوب مشاجرة بين نجل الإعلامي الشهير والمجني عليه، أسفر عنها إصابة الأخير بكدمة بجوار العين اليسرى والفم وأسفل الظهر، كما هو مبين بالتقرير الطبي.

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