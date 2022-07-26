أحمد موسى: تحدثت مع فريد الديب حول حكم إعدام محمد عادل وفجر لي المفاجأة
احمد موسى
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الثلاثاء، 26-07-202210:58 ص
قال الإعلامي أحمد
موسى، إنه تواصل مع المحامي الكبير فريد الديب، لسؤاله حول ما تردد عن اعتذاره عن
الدفاع عن المتهم محمد عادل، قاتل الطالبة نيرة أشرف طالبة المنصورة، مضيفًا:
"كان رد المحامي فريد الديب واضحًا بأنه لم يعتذر عن القضية ولن يتقاضى أي
أتعاب من أجل الدفاع عن المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف".
وأضاف
"موسى" في خلال تقديمه لبرنامجه "على مسئوليتي" على فضائية
"صدى البلد" اليوم الاثنين: "إجابة المحامي الكبير فريد الديب كانت
واضحة بأنه لم يعتذر وهو مستمر في القضية ولكنه لن يحصل على أموال من
القضية"، موضحًا: "فريد الديب قال لي إن أسرة المتهم محمد عادل ذهبوا له
والمحامي الخاص بالمتهم أحضر له ملف القضية بالكامل".
وأوضح
"موسى": "فريد الديب قالي دوري في القضية إني سأقوم بكتابة مذكرة
الطعن على الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات المنصورة وسيقدمه لمحكمة النقض فقط".
وأردف
"موسى": "فريد الديب قالي إنه تم تكليفي من أسرة المتهم بكتابة
مذكرة الطعن فقط وتقديمها لمحكمة النقض لا غير"، موضحًا: "فريد الديب
قالي قرأت حيثيات وأسباب الحكم على المتهم محمد عادل بالإعدام وأن الحيثيات تم
كتابتها بحرفية شديدة للغاية من قبل القاضي بهاء المري"، مؤكدًا: "
بخبرتي وتاريخي هشوف بعض الحاجات التي تساعدني للتقدم بمذكرة لمحكمة النقض بحاجات
محددة لم يكشف عنها".
وأشار موسى، إلى أن
المحامي الكبير فريد الديب لن يتقاضى اتعاب، قائلًا: "الملايين اللي اتقالت
إن فريد الديب سيتقاضها غير صحيحة سيبوه في حاله ربنا يديه الصحة، له أدوار كثيرة
ومن الناس رجل بمعنى كلمة الرجال والمواقف تجده فريد الديب"، مؤكدًا:
"ممتن على الهواء لفريد الديب وقت القضايا التي رفعت ضدي وتولى الدفاع عني
فيها، وقدم كل شيء ولم يتقاضى مني أي مليم ولم يتأخر واشتغل معايا في القضايا التي
رفعت ضدي منذ 2013 وحتى 2017".