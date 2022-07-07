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أحمد موسى يفجر مفاجأة بعدما تحدث مع فريد الديب بشأن دفاعه عن قاتل نيرة أشرف

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موسى
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الخميس، 07-07-2022 09:24 ص

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحكم بالإعدام اليوم علي محمد عادل قاتل نيرة أشرف قصاص، ولا يجوز لأحد أن يعلق على الحكم لأنه عنوان الحقيقة.
وأشار موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامجه على مسئوليتي من المملكة العربية السعودية، أنه تحدث إلى المحامي الكبير فريد الديب والذي قال له : «أنا هدافع عن المتهم وبدأ في كتابة أسباب الطعن على الحكم»، مشيرا إلى أن القضاء المصري يواجه محاولات للتشكيك حتى ولو كانت الجريمة ثابتة.
وأكد موسى، أن المحكمة هي من تملك أدلة إدانة القاتل محمد عادل، محذرا من دعوة البعض من جمع الملايين لدفع الدية .
وقضت محكمة جنايات المنصورة على المتهم محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، بالإعدام شنقًا وذلك بعد ورود تقرير دار الإفتاء المصرية.
وصدر الحكم على المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: سعيد السمادونى، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.
 

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