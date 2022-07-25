المحكمة: قاتل نيرة أشرف كان أمامه فرصة وحيدة لإنقاذ نفسه من الإعدام

الإثنين، 25-07-2022
11:08 ص
كشفت محكمة جنايات
الدقهلية في حيثيات حكمها بالإعدام شنقًا على محمد عادل
بتهمة قتل المجني عليها
نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة
مع سبق الإصرار والترصد عن فرصة وحيدة للمتهم
للتراجع عن جريمته، وهو ما كان سينقذه من الإعدام حال عدم الاستمرار في الذبح حتى مقتلها.
صدر الحكم برئاسة
المستشار بهاء المري وعضوية المستشارين سعيد عبد الرشيد وهشام علي جمال الدين غيث.
قالت المحكمة
إن
المتهم صمَّم على أن يكــون التنفيــذ خـلال انعقاد الامتحان الخامس يوم 20 يونيو
2022 وفي هذا اليوم وهو في سبيله إلى الجامعة كان مُدجَجًا بهذا السلاح الأبيض،
وتَوجه إلى محطة حافلات شركة سركيس بميدان المشحمة بالمحلة الكبرى لتيقُنه من
استقلال المجني عليها لحافلات هذه الشركة إلى المنصورة - شأنها في هذا شأن بقية
طلبة الجامعة - وظل مُنتظرًا من الساعة العاشرة وعشر دقائق صباحًا حتى العاشرة
والواحد والعشرين دقيقة، بالرغم من وجود حافلة تستعد للتحرك وبها مقاعد خالية وعلى
ذات خط السير.
وأضافت: "لما
استـقل الحافلة التي تليها كانت المجني عليها وزميلاتها قد سبقنه إليها؛ فأبصر
المجني عليها فيها واطمأنَّ لرُؤيتها ليثأر منها حتى لا يَستحوذ عليها سِواه،
ووجدها الفرصة الذهبية ليُزهق روحها، وراح يُفكـر في قتلها داخل الحافلة طِـيلة
الرحلة التي استغرقت نصف الساعة ، لكنه تَريَث مُؤقتًا لانتهاز فُرصة أفضل ليُجهز
عليها، خَشية أنْ يذُود الرُكاب عنها فتفشل خُطته، فلما بلغت الحافلة مُنتهاها
أمام بوابة الجامعة "بوابة توشكي" ونزل الجمعُ منها، وكانت المجني عليها
وزميلاتها من اللاتي سبقنها، وهو من خلفهن يَترجل ليلحق بهن وسط زحام طلاب العلم
في الحادية عشرة صباحًا ليفترس ضحيته، عاقــدًا العزم على إزهاق روحها".
وأشارت المحكمة
إلى أن
المجني عليها صارت قاب قوسَين أو أدنى من دُخول بوابة الحرم الجامعي، فاستلَّ
السكين من غمده من بين طيات ملابسه وانهال عليها طعنًا به من الخلف والغِل يَملأ
قلبه؛ فسقطت أرضًا على مَرأى من زميلاتها المذكورات، ثم والَى تسديد الطعنات إليها
في مَقتل هو صدرها من جهة اليسار وجنبها الأيسر، ثم مَناطق متفرقة من جسدها خلال
محاولتها الذود عن نفسها، قاصدًا إزهاق روحها فخارت قواها وتَعالت صرخات زميلاتها.
وعن فرصة المتهم
الوحيدة للتراجع، أشارت إلى أنه فرد أمن البوابة إبراهيم عبد العزيز محمد عبد
الحميد أسرع أمَلاً في إنقاذها فحضر من فوره، وانضم إليه الطالب الجامعي عبد
الرحمن وليد فريد إبراهيم المُرسي ليَمنعاه من مُوالاة طعنها، فكانت فرصة له
للعدول عن إتمام جريمته - بالرغم من الطعنات القاتلة المُتوالية قبل وبعد سُقوطها
أرضًا - ولكنه ونظرًا لتصميمه على إزهاق روحها، هددهما مُلوحًا بالسكين ليُعيـد
الكـرَّة ليَتيقن من مَوتها، ثم عاد إليها من جديد؛ فأمسكَ رأسها بيُسراه وطـرحَها
أرضًا وذبَحـها من عُنـقها.
وتمكن فَــرد أمـن
الجامعـة من ضبطـه والسلاح الأبيض المستخدم في الحادث بعد تمام تنفيذه، فأحدث بها
الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها لما نَجَمَ عنها من
قَطع بالرئة اليُسرى وإصابتها الذبحية بخلفية العُنق، وما نَجَم عنها من خَـلع بين
الفقرتين الثالثة والرابعة؛ مما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية
والتقَطت كاميرات المُراقبة وقعة الطعن والذبح بتفاصيلها، وبمُواجهة المتهم بهذه
المقاطع الملتقطة في تحقيقات النيابة العامة؛ اعترفَ بأنه الشخص الذي يَظهر، فيها
وأنه القاتل للمجني عليها بعد تفكيره وتدبيره.