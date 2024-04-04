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أحمد كريمة: التداوي بالرقية الشرعية والحجامة "تخلف"

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أحمد كريمة
الخميس، 04-04-2024 11:37 ص

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن العلاج بالرقية الشرعية مخالف للإسلام ويعد نصب واتجار بالدين، لافتا إلى أنه يكون شفاءً معنويا لا وجدانيا، فلا علاقة له بأمراض الضغط والسكري والبروستاتا".
وأضاف الدكتور أحمد كريمة، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "إخراج الجن من الأجساد والرقية الشرعية والحجامة والتداوي ببول الإبل تخلف"، موضحا أن قراءة القرآن بنية الدعاء لله بأن يمن عليه بالشفاء ولكن عليه أن يأخذ بالأسباب وهو التداوي.

تابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر،: "يعني واحد مريض بالسكر أقوله يشرط قفاه بالموس ويجيله تسمم، إذا كان العلاج من الأمراض هكذا اقفلوا كليات الطب".
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=n3qjG34ZDKg&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.elbalad.news%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo

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