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6 خطوات لاستخراج تصريح زيارة قبر الرسول.. تعرف عليها

قبر الرسول صلي الله عليه وسلم
قبر الرسول صلي الله عليه وسلم
 
الإثنين، 12-04-2021 09:41 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن تطبيق " توكلنا" أن هناك 6 خطوات لإصدار تصريح لزيارة قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم .
ولفت التطبيق إلي أن أول خطوة هي التوجه إلي الخدمات ثم الضغط علي إصدار التصاريح من " خدمات الحج والعمرة " ثم تحديد تصريح زيارة قبر الرسول صلي الله عليه وسلم ، حسبما نشرت " صدي " .
و أضاف التطبيق أنه يتم تجديد الاسم والاسم التابع أو المكفول أو المرافق، ثم تحديد الوقت والتاريخ، ثم تحديد نقظة الدخول ومدينة القدوم، ثم الموافقة على الإقرار، وبعد ذلك يمكن استعراض التصريح.


 

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