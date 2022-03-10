السبت 12 مارس 2022
توقيت مصر 19:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تعلن إعدام 81 متهمًا إرهابيًا من «الفئة الضالة»

روسيا تقصف مسجد السلطان سليمان في أوكرانيا

وزيرة التجارة تعلن حظر تصدير 3 سلع جديدة

بيان عاجل من وزير المالية على أزمة القمح بسبب الحرب في أوكرانيا

فتاتان كويتيتان قتلتا أمهما وفصلتا رأسها عن جسدها تكشفان دوافعهما

بث مباشر.. الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

بوتين يوافق على انضمام 16 ألف مقاتل عربي للحرب على أوكرانيا

شاهد كيف أصبحت.. أول ظهور إعلامي لـ فيحاء بطلة «اللي بالي بالك» مع محمد سعد

ميدو يخرج عن صمته ويهاجم لاعبي الزمالك: لازم هؤلاء الـ 10 يمشوا

بعد الاعتزال.. أول ظهور لـ حلا شيحة بالحجاب الشرعي

ADS
 

3 دول حققت أكبر مكاسب من الحرب الروسية على أوكرانيا و3 تكبدت خسائر

20220227_1645945207-748
ال
Native
Teads
الخميس، 10-03-2022 09:52 ص
رصد تقرير نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، تحقيق ثلاث دول أرباحًا من الحرب الروسية الأوكرانية، فيما سجلت ثلاثة بلدان آسيوية خسائر؛ نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط.
وبحسب التقرير؛ فإن الدول التي حققت الأرباح هي "الصين - ألمانيا - تركيا"، فيما الدول الثلاث التي ستدفع فاتورة باهظة التكلفة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وهي: الهند - الفلبين - تايلاند".

الصين

استغلت الصين الحرب الأوكرانية لفتح قنوات مفاوضات مع الولايات المتحدة، كما تدرس شراء حصص في شركات الطاقة والسلع الروسية، وتعهدت بكين بمواصلة العلاقات التجارية مع موسكو.

ألمانيا

وتمسكت ألمانيا بواردات الطاقة من روسيا، وقررت إنشاء صندوق خاص للاستثمارات في الجيش الألماني بقيمة 100 مليار يورو، ورفع ميزانية الدفاع السنوية إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحديث الجيش ومعداته بشكل كامل.

تركيا

رغم بيع تركيا طائرات مسيرة من نوع طائرة بيرقدار TB2 لأوكرانيا حققت بها مكاسب ضد الجيش الروسي، تتمسك تركيا بشراء النفط الروسي، كما أنها تستورد 70 في المائة من قمحها من روسيا.
 

إقرأ ايضا

image

السعودية تعلن إعدام 81 متهمًا إرهابيًا من «الفئة الضالة»

FNol3uxXIAImagz

روسيا تقصف مسجد السلطان سليمان في أوكرانيا

_123475010_gettyimages-1238675143

بوتين يوافق على انضمام 16 ألف مقاتل عربي للحرب على أوكرانيا

أخبار متعلقة

download

ماذا يعني الحرف Z المنتشر على آليات الجيش الروسي في الحرب على أوكرانيا

1744158_0

تحذير خطير من الطاقة الذرية من تطور يهدد العالم في محطة تشيرنوبل الأوكرانية

61fba6cf4236041c3d17f538

وصول دفعة جديدة من الطائرة التركية المسيرة «بيرقدار» لأوكرانيا

56725751_303

أول تعليق سعودي رسمي على الحرب الروسية- الأوكرانية

206139

أول تعليق من السعودية على مخاوف الطاقة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا

download

وصول السلاح الأمريكي الخطير إلى أوكرانيا