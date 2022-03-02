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أول تعليق سعودي رسمي على الحرب الروسية- الأوكرانية

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ولي العهد السعودي
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الأربعاء، 02-03-2022 09:34 ص

صدر بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إلى المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء.
وعقدت خلال الزيارة جلسة مباحثات رسمية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس القبرصي، استعرضا خلالها كافة جوانب العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها، كما ناقش الجانبان وجهات النظر حول الوضع في منطقتيهما، والقضايا السياسية، والأزمات في منطقة الشرق الأوسط، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكد الجانبان على أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية وبذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد وعدم تدهور الأوضاع بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة.
كما أكد الجانبان دعمهما الكامل لجميع الجهود الهادفة إلى خفض التصعيد وحل النزاع من خلال الحوار والدبلوماسية.
وفي ختام الزيارة، أعرب الرئيس القبرصي عن بالغ شكره وتقديره لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
ووجه الرئيس القبرصي دعوة إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، لزيارة جمهورية قبرص. ورحب سموه بتلبية دعوة فخامته للزيارة.
 

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