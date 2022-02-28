وصول السلاح الأمريكي الخطير إلى أوكرانيا

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زودت دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الجيش الأوكراني بصاروخ "ستينغر" الذي كان ينقصها، وفقا لتحليل عسكري أجرته صحيفة "ذا هيل" الأميركية.

وحسب "سكاي نيوز" بفضل صواريخ "ستينغر"، أصبح بإمكان الجيش الأوكراني تأمين الوحدات المتمركزة في الغابات والتصدي للطائرات الروسية، ومؤخرا قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الروس خسروا 27 طائرة حربية و26 مروحية و146 دبابة في الأيام الأولى من الحرب.

وكان الصاروخ أميركي الصنع مؤثرا في مسار الحرب بين الاتحاد السوفيتي والمقاتلين الأفغان في ثمانينيات القرن الماضي. ووثق قصة "ستينغر" في الحرب الأفغانية فيلم "حرب تشارلي ويلسون" من بطولة توم هانكس.

وزودت الولايات المتحدة الأفغان بالصاروخ ذاته عام 1986، وأسهم "ستينغر" في إسقاط نحو 270 طائرة سوفيتية، ويشير بعض المحللين إلى أن الانسحاب السوفيتي من أفغانستان في مطلع عام 1989 كان مدفوعا بتأثير هذا السلاح على سير المعركة.

ويبلغ طول الصاروخ الأرضي المضاد للطائرات 1.52 متر، بقطر يبلغ 70 ملليمترا وزن 15.7 كيلوغراما، بينما يصل مداه إلى 5 كيلومترات بارتفاع 4800 متر، ويبلغ وزن الرأس الحربي للصاروخ 3 كيلوغرامات، فيما تفوق سرعته سرعة الصوت.

ويستخدم "ستينغر" ضد صواريخ كروز، ويهدد جميع فئات الطائرات السريعة المحلقة على علو منخفض، وبشكل خاص المروحيات، كما تستخدمه أيضا طائرات هليكوبتر أباتشي في الاشتباكات جوا.

وفي عام 2019 أجرى الجيش الأميركي تعديلا على "ستينغر"، فبات قادرا على تدمير الطائرات من دون طيار بإصابات مباشرة، أو عن طريق الانفجار بالقرب منها.

