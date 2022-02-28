الثلاثاء 01 مارس 2022
توقيت مصر 05:19 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعليمات مشددة للفنادق بشان سياح روسيا وأوكرانيا في الفنادق

السيسي ينتقد فيلمًا شهيرًا من بطولة عادل إمام

بعد قصة حب 10 سنوات.. تزوج عليها بعد 5 أيام من زواجهما

75 ألف لعمرة رمضان.. الكسف عن سبب ارتفاع تكاليف العمرة هذا العام

السيسي: وزير التعليم « خد على دماغه»

السيسي يوجه نصيحة للفتيات المقبلات على الزواج: أنا عملت كده مع بنتي

عروس سعودية تحظر زوجها من واتساب بعد أن اختلى بها والمحكمة تخلعه

شاهد كيف أصبحت.. أول ظهور لـ سوزان مبارك بعد شائعة وفاتها

أول تعليق من السعودية على مخاوف الطاقة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا

الإعدام لزوجة وعشيقها حرقا الزوج حيًا أثناء نومه حتى مات

ADS
 

وصول السلاح الأمريكي الخطير إلى أوكرانيا

download
ا
Native
Teads
الإثنين، 28-02-2022 09:35 ص

زودت دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الجيش الأوكراني بصاروخ "ستينغر" الذي كان ينقصها، وفقا لتحليل عسكري أجرته صحيفة "ذا هيل" الأميركية.
وحسب "سكاي نيوز" بفضل صواريخ "ستينغر"، أصبح بإمكان الجيش الأوكراني تأمين الوحدات المتمركزة في الغابات والتصدي للطائرات الروسية، ومؤخرا قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الروس خسروا 27 طائرة حربية و26 مروحية و146 دبابة في الأيام الأولى من الحرب.
وكان الصاروخ أميركي الصنع مؤثرا في مسار الحرب بين الاتحاد السوفيتي والمقاتلين الأفغان في ثمانينيات القرن الماضي. ووثق قصة "ستينغر" في الحرب الأفغانية فيلم "حرب تشارلي ويلسون" من بطولة توم هانكس.
وزودت الولايات المتحدة الأفغان بالصاروخ ذاته عام 1986، وأسهم "ستينغر" في إسقاط نحو 270 طائرة سوفيتية، ويشير بعض المحللين إلى أن الانسحاب السوفيتي من أفغانستان في مطلع عام 1989 كان مدفوعا بتأثير هذا السلاح على سير المعركة.
ويبلغ طول الصاروخ الأرضي المضاد للطائرات 1.52 متر، بقطر يبلغ 70 ملليمترا وزن 15.7 كيلوغراما، بينما يصل مداه إلى 5 كيلومترات بارتفاع 4800 متر، ويبلغ وزن الرأس الحربي للصاروخ 3 كيلوغرامات، فيما تفوق سرعته سرعة الصوت.
ويستخدم "ستينغر" ضد صواريخ كروز، ويهدد جميع فئات الطائرات السريعة المحلقة على علو منخفض، وبشكل خاص المروحيات، كما تستخدمه أيضا طائرات هليكوبتر أباتشي في الاشتباكات جوا.
وفي عام 2019 أجرى الجيش الأميركي تعديلا على "ستينغر"، فبات قادرا على تدمير الطائرات من دون طيار بإصابات مباشرة، أو عن طريق الانفجار بالقرب منها.
 

إقرأ ايضا

206139

أول تعليق من السعودية على مخاوف الطاقة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا

945950

شاهد.. وصول رتل عسكري من جنود الشيشان المسلمين لمساندة ورسيا

تنزيل

شاهد.. مزارع أوكراني يستولي على دبابة روسية ويسحبها بجراره

أخبار متعلقة

download

فتاة أوكرانية تحرق مدرعة روسية والجيش يحتفي بها (فيديو)

تنزيل

رئيس أوكرانيا يفاجئ الجميع بفيديو من شوارع كييف.. ماذا قال؟

701711_o

تدمير جميع وسائل الدفاع الجوي الأوكرانية قرب دونباس

5fa90b574c59b759c244df1e

روسيا تُكذب أوكرانيا: لا خسائر في الطائرات

9181551_1645682926

الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 6 طائرات روسية

62171e6c4c59b7789a7efce4

بوتين يوجه تهديدًا علنيًا لحلفاء أوكرانيا: من سيتدخل سيتم سحقه فورًا