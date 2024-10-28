يحمل الجنسية الإسرائيلية.. مفاجأة بشأن منفذ عملية تل أبيب

تداول رواد مواقع التواصل صورة لمنفذ عملية الدهس بالقرب من مقر الموساد الإسرائيلي في تل أبيب أمس الأحد.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذ عملية الدهس شمالي "تل أبيب" هو رامي ناطور من قرية قلنسوة من عرب 48 ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

وأوضحت أن منفذ العملية أقدم على صدم حافلة تقل جنوداً قرب قاعدة "غليلوت" العسكرية وفيها وحدة الاستخبارات العسكرية (8200). وخرج من الشاحنة بعد تنفيذ العملية وبحوزته سكيناً، وحاول تنفيذ عملية طعن.

وأشارت إلى أن حادث الدهس أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة أكثر من 50 جريحا منهم 15 في حالة خطيرة وتم إطلاق النار على المنفذ، فيما توعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي "بن غفير" بسحب الجنسية الإسرائيلية من عائلة منفذ العملية وترحيلهم إلى غزة.



