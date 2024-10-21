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مقتل قائد اللواء "401" المدرع بجيش الاحتلال بصاروخ إسرائيلي على يد القسام

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الإثنين، 21-10-2024 11:04 ص

 

 

أعلن رئيس بلدية الكرمل، عن مقتل قائد اللواء "401" المدرع في الجيش الإسرائيلي وإصابة ضابط بجروح خطيرة، خلال المعارك الجارية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وجاء في منشور رئيس بلدية دالية الكرمل، مساء يوم الأحد: "مقتل قائد اللواء 401 في الجيش الإسرائيلي العقيد إحسان دقاسة في معارك جباليا".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "القائد دقاسة قُتل أثناء تلقيه إحاطة معلوماتية في جباليا شمال غزة، وهي المنطقة المسؤول عنها وأُصيب معه عدد من مساعديه".

وأوضحت مصادر عبرية أن "قائد لواء المدرعات 401 القتيل من أعلى الرتب العسكرية الإسرائيلية التي لقت حتفها في قطاع غزة".

يذكر أن دقاسة تولى منصبه في يوليو الماضي، وجرت مراسم تولي منصب قائد اللواء الجديد داخل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في رسالة تحد للفصائل الفلسطينية ومحاولة لاستعراض القوة.

وخلال المعارك الدائرة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، فجرت "كتائب القسام" مدرعة دقاسة باستخدام صاروخ إسرائيلي لم ينفجر وأعيد استخدامه، لتوقعه قتيلا، وتصيب عدد من مساعديه.

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