إيران تكشف عن الدولة العربية التي استخدمت إسرائيل مجالها الجوي لضربها

اتهمت إيران، العراق، بالسماح لإسرائيل باستخدام المجال الجوي العراقي، خلال هجومها على طهران أمس السبت.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، في منشور عبر منصة إكس، إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت عدة مواقع عسكرية ومواقع رادار إيرانية من المجال الجوي العراقي، على بعد حوالي 70 ميلاً من الحدود الإيرانية".

واتهمت البعثة الولايات المتحدة بالتواطؤ مع إسرائيل قائلة إن المجال الجوي العراقي تحت احتلال وقيادة وسيطرة الجيش الأمريكي.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سبق وذكرت أنها تلقت تنبيها بشأن الضربات لكنها لم تشارك بشكل مباشر في الهجوم، ولكن لم يصدر رد رسمي من العراق بهذا الشأن.

وعند سؤال إسرائيل بشأن حقيقة استخدام المجال الجوي العراقي، قال الجيش الإسرائيلي في حديثه لـ شبكة CNN إنه لا يمكنه تقديم تفاصيل أبعد مما تم نشره.