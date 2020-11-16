وفاة وزير الخارجية السوري

وزير الخارجية السوري وليد المعلم

توفي وزير الخارجية وليد المعلم عن عمر يناهز 79 عام ، بعد تدهور حالته الصحية بسبب مشاكل في القلب .

و أعلنت قناة الإخبارية السورية في خبر عاجل :" وفاة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ، لافتة إلي وزارة الخارجية والمغتربين تنعي وفاة وزير الخارجية وليد المعلم .

ولم ترد أي تفاصيل بعد عن سبب الوفاة إلا أنه كان يعاني من تدهور حالته الصحية منذ سنوات بسبب مشاكل في القلب .

جدير بالذكر أن المعلم وزيرا للخارجية في عام 2006 و شغل منصب نائب رئيس الوزراء أيضا .