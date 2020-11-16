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وفاة وزير الخارجية السوري

وزير الخارجية السوري وليد المعلم
وزير الخارجية السوري وليد المعلم
 
الإثنين، 16-11-2020 09:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
توفي وزير الخارجية وليد المعلم عن عمر يناهز 79 عام ، بعد تدهور حالته الصحية بسبب مشاكل في القلب .
و أعلنت قناة الإخبارية السورية في خبر عاجل :" وفاة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ، لافتة إلي وزارة الخارجية والمغتربين تنعي وفاة وزير الخارجية وليد المعلم .
ولم ترد أي تفاصيل بعد عن سبب الوفاة إلا أنه كان يعاني من تدهور حالته الصحية منذ سنوات بسبب مشاكل في القلب .
جدير بالذكر أن المعلم وزيرا للخارجية في عام 2006 و شغل منصب نائب رئيس الوزراء أيضا .
 

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