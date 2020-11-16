وفاة وزير الخارجية السوري

الإثنين، 16-11-202009:50 صمتابعات- أمينة عبد العال
توفي وزير الخارجية
وليد المعلم عن عمر يناهز 79 عام ، بعد تدهور حالته الصحية بسبب مشاكل في القلب .
و أعلنت قناة
الإخبارية السورية في خبر عاجل :" وفاة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
والمغتربين وليد المعلم ، لافتة إلي وزارة الخارجية والمغتربين تنعي وفاة وزير
الخارجية وليد المعلم .
ولم ترد أي تفاصيل
بعد عن سبب الوفاة إلا أنه كان يعاني من تدهور حالته الصحية منذ سنوات بسبب مشاكل
في القلب .
جدير بالذكر أن
المعلم وزيرا للخارجية في عام 2006 و شغل منصب نائب رئيس الوزراء أيضا .