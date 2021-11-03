وزير خارجية لبنان يعلنها: لن نقبل بشروط السعودية لحل الأزمة

الأربعاء، 03-11-2021
12:11 م
اعتبر وزير الخارجية اللبنان
ي، عبد الله بوحبيب، شروط السعودية
من أجل حل الأزمة
العاصفة "مستحيلة"، على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبنان
ي جورح
قرداحي بشأن الحرب في اليمن.
وقال بوحبيب، في مقابلة مع "وكالة رويترز"، إن السعودية
تملي ما
وصفها بشروط مستحيلة من خلال مطالبتها الحكومة اللبنان
ية بالحد من دور حزب الله"،
مؤكدا أن إمكانية الوساطة القطرية لحل المشكلة مع السعودية
هي الأمر الوحيد
المطروح حاليا.
وأوضح أنه "يعتقد أن الحوار المتبادل بين لبنان
والسعودية
هو السبيل
الوحيد لحل الخلاف الدبلوماسي بين البلدين"، لكنه أضاف أن "المملكة لم
تُجر أي اتصالات مع الحكومة اللبنان
ية التي تشكلت قبل أكثر من شهر".
وبشأن تصريحات وزير الإعلام للبنان
ي جورج قرداحي، قال بو حبيب، نحن أمام
مشكلة كبيرة..جورج قرادحي أشعل المشكلة، هو كان مثل فتيل للأزمة".
والجمعة الماضية قررت كل من السعودية
والإمارات والكويت والبحرين سحب
سفرائهم من لبنان
، وطرد السفير اللبنان
ي لديهم، ومنع مواطنيهم من السفر إلى لبنان
ووقف الواردات اللبنان
ية، على خلفية تصريحات جورج قرداحي وزير الإعلام اللبنان
ي
التي وصف فيها ما يحدث في اليمن بالـ"حرب العبثية"، مستنكرًا دور
التحالف ضد مليشيا الحوثي.