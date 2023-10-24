وزير الطاقة السعودي: احنا بدو ونفتخر بذلك

الثلاثاء، 24-10-2023
10:20 ص
أعرب وزير الطاقة السعودي
الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن اعتزازه بالهوية السعودية
البدو
ية، مشيرا إلى أن ذلك مصدر فخر واعتزاز وأن هوية المملكة ستبقى كذلك لكن ببعض الحداثة.
وقال وزير الطاقة في كلمة له خلال المنتدى السعودي الأوروبي: "نحن بطبعنا سعوديون وإن لم يكن لديكم مانع، أود أن أعطي اختصارا بطبعنا.. نحن ببساطة بدو
كنا كذلك ونفتخر بذلك وسنبقى كذلك لكن مع بعض الحداثة".
ولفت إلى أنه "على الرغم من التحول الذي نمر به، فإننا نحافظ على هويتنا البدو
ية، ولا نزال نرحب بضيوفنا بأذرع مفتوحة وقلوب مرحبة، حتى بلادنا أصبحت مفتوحة"، مؤكدا "أننا نعبر عما نؤمن به ولا نغير معتقداتنا كي نظهر بشكل جيد".
وأضاف: "ما نقوم به الآن يجعلنا نتحدث عنه بفخر وصدق"، لافتا إلى أن كل ما نخطط له سيتحقق بقيادة شابة مصممة على ضمان أن نبقى قوة حية في صناعة الطاقة".