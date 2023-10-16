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دهس متعمد وتبادل إطلاق نار.. فيديو صادم من السعودية

الإثنين، 16-10-2023 12:17 م

كشف مقطع مصوّر صادم عن مشاجرة داخل محطة وقود في محافظة الخرج بالسعودية، شهدت تبادل إطلاق النار من أسلحة رشاشة ودهس متعمد.
وقال حساب الأمن العام السعودي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "شرطة منطقة الرياض قبضت على متهمين في حادثة إطلاق نار ودهس متعمد بمحافظة الخرج بين أشخاص إثر خلاف سابق بينهم".
وذكر الأمن العام، في صورة نشرها، أن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض صرح بأن "شرطة المنطقة باشرت حادث إطلاق النار ودهس متعمد في محافظة الخرج بين مجموعة من الأشخاص إثر خلاف سابق بينهم".
وأضاف أنه نتج عن المشاجرة "وفاة شخصين وإصابة آخرين، أحدهم في حالة حرجة"، مشيرا إلى القبض على المتهمين كافة، متابعا: "جار القبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".
وفي الفيديو المتداول للواقعة، توقفت سيارتان وترجل منهما شباب يمسكون بأيديهم أدوات للقتال (عصى)، ثم حضرت مركبة ثالثة وصدمت شخصا أمام إحدى المركبتين، ثم صدمت السيارة الأخرى، وفر السائق هاربا.
أيضا ظهر في الفيديو أحد الأشخاص يحمل سلاحا ثم يركب سيارة ويفر هاربا من الموقع، وقبل ذلك سقط شباب على الأرض بجوار مركبتهم التي لم تتحرك من داخل محطة الوقود.

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